Ricardo Soares confiante para a receção ao Sp. Braga: «Queremos conquistar pontos»

O Moreirense recebe o Sp. Braga na quarta-feira (20h15) em duelo que encerra a 18.ª jornada da Liga NOS. Na antevisão ao encontro Ricardo Soares admitiu que espera um adversário forte e motivado pela conquista da Allianz Cup, mas o técnico dos cónegos disse acreditar que pode somar pontos e perspetiva um dérbi minhoto bem disputado.





Este Sp. Braga está muito forte. Com a troca de treinador a equipa tem vindo a mostrar uma qualidade tremenda, a responder de forma muito eficaz contra os grandes, com vitórias atrás de vitórias. Também temos as nossas armas, acreditamos nos nossos jogadores e esperamos que seja um grande jogo de futebol.Olhamos para os números e em casa o Moreirense tem feito um campeonato excepcional. É uma equipa forte em casa, com 14 pontos somados. O Sp. Braga tem conquistado resultados que lhe dão confiança. Estão reunidas as condições para um grande jogo. Vamos a jogo com vontade de ganhar, contra uma grande equipa, que tem poucos pontos fracos. Tem dinâmicas muito bem elaboradas e interpretadas pelos seus jogadores. É uma equipa também muito forte no jogo aéreo, com jogadores muito fortes. Temos confiança nos nossos jogadores para fazer um grande jogo e somar pontos.São situações diferentes, porque o Sp. Braga joga em 3x4x3. O Tondela não tem nada a ver com este Sp. Braga, que é uma equipa que privilegia a posse de bola e é muito forte na recuperação no último terço. Este adversário está claramente identificado, sabemos o que nos espera. Estamos convencidos que vamos dar uma grande resposta. Temos motivação e ambição, tudo faremos para vencer.Iremos fazer sempre tudo para ganhar, sobretudo no nosso reduto. Esta equipa tem-se revelado muito forte em casa e iremos jogar para vencer. Queremos conquistar pontos, depois o jogo vai determinar se o empate é um bom resultado. A nossa vontade e ambição é jogar para ganhar, é isso que vamos fazer.Tivemos a infelicidade de perder o Luther, um jogador especial, diferenciado dos restantes, com uma capacidade de decisão forte. Em relação aos reforços, temos conversado com a Administração, o presidente sabe o que a equipa precisa tem feito tudo para responder às necessidades do plantel. Estamos em sintonia e até a ao fecho do mercado o presidente irá tomar as melhores decisões.Quero fazer um apelo aos nossos adeptos. Precisamos do apoio deles. Têm feito tudo o que é possível, como se viu no jogo com o Tondela, se calhar foi essa força que nos permitiu chegar ao empate. Gostava que poisassem esta equipa, que vai ser o orgulho dos adeptos.Temos consciência do nosso valor e os objetivos a atingir. Estamos dentro deles. Há um longo caminho a percorrer num campeonato difícil e competitivo. O passado diz-nos que o Moreirense teve sempre, excetuando um ou dois anos, que lutar muito para atingir a manutenção, este ano não vai fugir à regra. Acreditamos na nossa capacidade para materializar esses objetivos.O Pato, à semelhança do Nenê, entrou muitíssimo bem em Tondela. É um dos jogadores à disposição, estava a trabalhar muito bem, por isso teve a oportunidade, conquistada por ele. Conto com ele e todos os jogadores. Até ao final do mercado pode entrar gente ou sair. Nunca podemos dizer que o plantel está fechado.