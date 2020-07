Ricardo Soares confirmado

Ricardo Soares vai continuar no comando do Moreirense em 2020/21. O técnico tinha contrato por mais uma época mas, mesmo depois de uma campanha muito positiva que conduziu a equipa ao 8º lugar da 1ª Liga, a definição do futuro dos cónegos estava pendente de uma reunião com o líder Vítor Magalhães.

Esse encontro decorreu ontem, tendo sido confirmado o entendimento entre as partes, pelo que o atual projeto não vai ser interrompido.