Ricardo Soares: «Defrontámos um Benfica muito forte, muito veloz na frente»

O Moreirense perdeu (2-0) com o Benfica, no Estádio da Luz, em jogo a contar para a 2.ª jornada da Liga NOS, num encontro em que Rúben Dias (20') e Seferovic (80') marcaram os golos da formação benfiquista.

No final da partida, Ricardo Soares considerou "justa" a derrota diante das águias, afirmando que a equipa orientada por Jorge Jesus apresentou-se com muita velocidade e grande volume ofensivo de jogo.

"Defrontámos um Benfica muito forte, com uma velocidade de jogo muito grande. O maior investimento da história do clube, muito veloz na frente, sabíamos que o Benfica ia ter um grande volume. Permitimos muitos remates, mas em zonas que nós entendíamos que não iam colocar em causa o resultado. O Benfica foi claramente melhor e mereceu ganhar, o resultado não deixa dúvidas", começou por dizer o técnico dos cónegos.

Ainda pensou no empate?

"Nós temos noção da realidade, a minha equipa ainda precisa de reajustes. O Benfica está com uma capacidade ofensiva muito grande. Permitimos muitos remates, mas sempre longe da nossa baliza. Tivemos uma oportunidade para fazer o 1-1, mas foi muito pouco para a minha equipa. Os jogadores têm as suas características. O resultado não deixa dúvidas e já estamos a pensar no próximo jogo", concluiu.