Ricardo Soares deixa o comando técnico do Moreirense

O Moreirense anunciou, esta segunda-feira, ter chegado a acordo com Ricardo Soares para a rescisão do contrato do treinador, por "mútuo acordo e da forma mais cordial".





Os cónegos ocupam a 11.ª posição do campeonato, com 8 pontos, tendo um jogo em atraso - não chegaram a atuar este fim de semana diante do Paços de Ferreira devido a um surto de Covid-19."O Moreirense Futebol Clube – Futebol SAD informa que chegou hoje a acordo com o Técnico Ricardo Soares para a quebra do vínculo que os une, tal acontece por mútuo acordo e da forma mais cordial.O Moreirense Futebol Clube - Futebol SAD agradece todo o profissionalismo ao treinador Ricardo Soares, desejando-lhe os maiores sucessos desportivos e pessoais."