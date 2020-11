Ricardo Soares despede-se do Moreirense: «Um clube que me vai marcar para sempre»

Ricardo Soares está prestes a ser oficializado como treinador do Gil Vicente, ta, como Record anunciou em primeira mão ao início da noite de terça-feira, mas antes desse passo ser confirmado decidiu dar definitivamente por encerrado o capítulo Moreirense. Numa longa mensagem nas redes sociais, o técnico despediu-se do emblema cónego "com um misto de emoções", aproveitando o texto para agradecer a oportunidade à estrutura e para destacar também os pontos positivos do seu trabalho.





É com um misto de emoções que venho por este meio agradecer a todos pela minha passagem maravilhosa no Moreirense FC, um... Publicado por Ricardo Soares em Quarta-feira, 11 de novembro de 2020

"É com um misto de emoções que venho por este meio agradecer a todos pela minha passagem maravilhosa no Moreirense FC, um clube que vai-me marcar para sempre. Queria agradecer a toda a estrutura do clube sem exceção pela oportunidade que me foi dada. Agradeço também a todos os meus jogadores que foram incansáveis nestas 2 temporadas de sucesso, em que alcançámos um honroso 8.° lugar na época 2019/20 e até ao momento nesta temporada 2020/21, e com todas as complicações existentes devido ao Covid, eles foram sempre incríveis", começou por escrever, prosseguindo."É importante dizer que se o Moreirense ganhar o jogo em atraso alcançará o incrível 5° lugar, isolado. Um feito notável. Estou muito feliz também por ter contribuído na valorização dos ativos do clube, como é exemplo o Fábio Abreu – uma das maiores vendas da história do clube", lembrou.Por fim, o técnico aproveitou ainda para agradecer aos adeptos. "E por último queria agradecer a todos vocês, adeptos, que infelizmente têm sido impedidos de nos apoiarem nos estádios. Estiveram sempre connosco, em todos os momentos, e por isso fico triste por não me poder despedir de vocês de uma forma mais agradável. Mas a vida é assim mesmo. Muito obrigado", concluiu.