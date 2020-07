Ricardo Soares: «Dominámos por completo o Sporting na primeira parte»

O Moreirense empatou (0-0) na receção ao Sporting, em jogo da 30.ª jornada da Liga NOS, num encontro em que Halliche (51') deixou a formação de Moreira de Cónegos reduzida a dez elementos durante quase toda a segunda parte da partida.

No final do encontro, Ricardo Soares afirmou que a sua equipa dominou por completo o Sporting durante a primeira parte do encontro, considerando "justa" a expulsão de Halliche, logo no início da segunda metade.

"Duas partes distintas. Uma 1.ª parte em que era clara a nossa intenção de estar por cima do jogo, tivemos as melhores oportunidades de golo, dominámos por completo o Sporting, que vinha extremamente motivado pelos resultados obtidos recentemente. Na segunda parte, uma expulsão justa do Halliche, mais mérito do Sporting do que demérito nosso. Penso que o empate ajusta-se ao jogo, não me recordo de oportunidades de golo do Sporting", começou por dizer o técnico dos cónegos.

Manutenção matematicamente assegurada

"Era o principal objetivo do clube quando que me contrataram. A partir deste momento, deste momento não, já há algum tempo, a equipa demonstrava um futebol de consistência e de qualidade. Queremos mais, queremos jogar melhor, era o queríamos para este jogo, mas a expulsão retirou-nos isso. Queremos mais."

Objetivo da equipa até ao final do campeonato

Vamos lutar sempre para ganhar. Desde que vim para o clube que o Moreirense tem tido uma equipa sólida e consistente que lhe permite conquistar pontos e é isso que queremos continuar a fazer. Queremos melhorar ainda mais", concluiu.