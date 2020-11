Ricardo Soares e a saída do Moreirense: «O tempo põe tudo no seu lugar»

Ricardo Soares saiu do Moreirense na segunda-feira, tendo sido apresentado como treinador do Gil Vicente na sexta-feira. Apesar de ter deixado os cónegos no 8º lugar, o técnico mostra-se tranquilo com o facto de ter sido dispensado.





"O que estava a fazer estava a ser bem feito. Independentemente do trabalho temos de respeitar a decisão de quem dirige. O Moreirense decidiu prescindir dos meus serviços. Posso concordar ou não com a decisão, depois o tempo põe tudo no seu lugar", começou por explicar, em declarações ao Canal 11.O técnico analisou depois a situação pela qual passou, dizendo que seria injusto se a regra que se aplica em Espanha também fosse aplicada em Portugal: "Há pessoas mais habilitadas para falar desta situação. Em Espanha, um treinador se for dispensado não pode treinar na mesma divisão. Baseado nessa regra, eu não poderia estar a treinar na 1ª Liga e penso que isso seria injusto".