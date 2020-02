Ricardo Soares e o empate em Portimão: «Resultado justo»

O Moreirense foi este sábado ao Algarve empatar a um golo diante do Portimonense e, na análise à partida referente à 21.ª jornada da Liga NOS, o técnico dos cónegos considerou tratar-se de "um resultado justo".





"O Portimonense entrou bem, mas as melhores oportunidades de golo pertenceram-nos. Após o 1-0, perdemos algum equilíbrio e poderia ter surgido o 2-0, mas a partir do golo do empate sentimos o jogo sempre seguro e controlado. Na parte final até poderíamos ter levado daqui um triunfo, o que na minha opinião seria injusto, atendendo ao equilíbrio reinante.", explicou Ricardo Soares em conferência de imprensa.