Ricardo Soares e o futuro no Moreirense: «Vamos conversar e ver o que é melhor para o clube»

O Moreirense perdeu (1-2) na receção ao Tondela, em jogo da última jornada da Liga NOS 2019/20, num encontro que em nada significava para as contas dos cónegos na tabela classificativa.





No final da partida, Ricardo Soares comentou a derrota "inexplicável" frente aos beirões, ressalvando, ainda, a "grande época" que o Moreirense fez. "Eu não estava à espera de um jogo assim. Estava à espera de um jogo mais bem disputado. A primeira parte foi equilibrada, sem oportunidades nem para um lado nem para o outro, mas o adversário estava a ganhar por 1-0, ao intervalo. Na segunda parte, entrámos bem, subimos no terreno, chegámos ao empate, continuámos melhor e inexplicavelmente perdemos o jogo", apontou o técnico."O Moreirense faz uma grande época. Ela acaba com uma derrota que não deveria ter acontecido. Acabou no oitavo lugar. Num campeonato com três candidatos ao título e quatro candidatos à Europa, conseguimos o primeiro lugar entre todas as outras equipas que lutam pelo mesmo objetivo. Fizemos um grande trabalho. Os jogadores estão de parabéns. Cada época é uma época. Para o ano, certamente o plantel não será o mesmo. Mas terá uma forma ajustada e competente de preparar o futuro. Se se dotar o plantel com um conjunto de jogadores com esta capacidade de trabalho e com esta qualidade, certamente o Moreirense irá fazer uma época tranquila.""Nos últimos dois anos, tem-se feito um trabalho extraordinário. Nos anos anteriores, nem sempre foi assim, mesmo conseguindo-se o objetivo. Mas estes dois anos foram dourados para o Moreirense, com a melhor época de sempre [2018/19] e a segunda melhor época de sempre [2019/20]. É um sinal de vitalidade e de competência de quem está à frente deste clube. Cada época encerra um ciclo e inicia outro. As pessoas têm de ser humildes, de arregaçar as mangas e de começar de novo.""Eu vou conversar [sobre o futuro] com o presidente [Vítor Magalhães]. Tenho contrato por mais um ano. Vamos conversar e logo vamos resolver essa situação. O clube foi-me buscar por ano e meio, mas eu não me agarro a contratos. Sou treinador de futebol e sei bem qual a minha função. Vamos ver o que é melhor para o Moreirense", concluiu.