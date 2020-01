Ricardo Soares e o jogo com P. Ferreira: «Supostamente vale mais do que três pontos»

Ricardo Soares anteviu este sábado o seu primeiro jogo como treinador do Moreirense, cargo que assumiu em meados de dezembro, mas devido à paragem do campeonato, só agora fará a sua estreia oficial como técnico da formação de Moreira de Cónegos, frente ao Paços de Ferreira, em jogo a contar para a 15.ª jornada da Liga NOS.





"É um orgulho enorme representar um clube com tanta história, com tantos pergaminhos no futebol nacional, obviamente que quero retribuir com resultados a confiança que depositaram em mim.""Encontrei um plantel feliz, a trabalhar bem, com uma grande capacidade de trabalho, com um grande compromisso para fazer as coisas bem, trabalhando com qualidade.""O Presidente pediu-me o habitual, um trabalho com qualidade, atractivo, que valorize os jogadores e que representemos da melhor forma o clube. Queremos atingir resultados, porque futebol é sinónimo de resultados.""É uma oportunidade no sentido em que saio de um clube da 2.ª Liga e venho para um com a dimensão do Moreirense. Um treinador de futebol vive de resultados e trabalhos constantes. Estou habituado a fazer bons trabalhos e não tenho dúvidas de que vamos realizar aqui um grande trabalho. De facto, o Moreirense está a um nível de exigência enorme, é disso que gosto. Está preparado para resultados seguros nesta Liga. Preparou-se muito bem para um grande trabalho, nesse sentido feliz do treinados que encontra um clube desta forma.""Iremos a Paços de Ferreira com o intuito de vencer, respeitando muito adversário. Preparamos o jogo de acordo com o tempo e treino que temos, com uma estratégia que nos possa dar pontos frente a uma equipa que se está a reerguer. Temos a nossa qualidade e e acreditamos muito no que fazemos. A equipa vai estar preparada para o desafio.""As vitórias trazem sempre um acréscimo de motivação e confiança, isso é indiscutível, seja aqui ou noutro lado. É um jogo que supostamente vale mais do que três pontos, temos essa consciência. Vamos entrar para ganhar, isso é seguro. No futuro seremos ainda mais fortes, acabamos de chegar ao clube, ainda por cima tivemos um período de férias."