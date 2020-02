Ricardo Soares e o momento do Benfica: «Não acredito em crises no futebol»

O Moreirense defronta o Benfica, segunda-feira (20H45), no Estádio da Luz, em jogo da 23.ª jornada da Liga NOS e Ricardo Soares reconhece que, apesar dos últimos resultados dos encarnados, não acredita "em crises no futebol, mas em resultados positivos e negativos".





O jogo com o Benfica: "Para mim, como treinador, os testes são todas as semanas, estamos sempre à prova. Sabemos da qualidade do Benfica, o campeão nacional em título, lidera a Liga, tem um conjunto de jogadores com muita qualidade, está bem orientado. Queremos forçosamente fazer um bom jogo para procurar somar pontos. Queremos trazer pontos deste encontro."





"O Benfica vem de um conjunto de resultados que não são os melhores, de acordo com o historial e o valor da equipa. Isso é um facto, não podemos fugir dele. Mas, temos de olhar para outras questões. Contra o Sp. Braga, o Benfica podia estar a ganhar por 3-0 ao intervalo, mas no futebol o resultado resume-se à eficácia. Por cultura, só observamos o resultado e não a qualidade do jogo. Não entro por aí. Não acredito em crises no futebol, mas em resultados positivos e negativos. Se o Benfica não estiver num dia bom e o Moreirense estiver num dia excelente podemos trazer pontos do Estádio da Luz.""Não vai ser um Moreirense certamente diferente. Hoje o Moreirense está mais preparado porque tem um conhecimento maior do treinador para com os seus jogadores e maior do treinador para com o clube. A equipa cresceu, está hoje num outro patamar porque os resultados trazem mais confiança e levam a uma evolução mais rápida da equipa. Será um Moreirense igual a si próprio, com um futebol positivo, que tem a convicção que terá de fazer golos para trazer pontos. Vamos confiantes em obter um bom resultado e fazer um bom jogo.""Não utilizei esse dado para motivar os jogadores. Era uma equipa formada por determinados jogadores, as ideias de jogo são diferentes. A única coisa que podemos indicar como paralelismo para a época passada é a nossa vontade de somar pontos diante do Benfica.""Não tenho qualquer tipo de comentário a fazer sobre isso."