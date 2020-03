Ricardo Soares: «É uma vitória importante para a nossa caminhada»

O Moreirense interrompeu, este domingo, a série de 19 jogos sempre a sofrer golos ao vencer (2-0) na receção ao Marítimo, em jogo da 24.ª jornada da Liga NOS.





No final do encontro, Ricardo Soares elogiou o desempenho dos seus jogadores na conquista de um triunfo "importante" rumo à manutenção no principal escalão português de futebol."É uma vitória importante para a nossa caminhada. O jogo nunca esteve fácil. O Marítimo tem uma excelente equipa, mas os meus jogadores fizeram uma exibição exemplar defensivamente. O Marítimo teve muitas dificuldades em entrar nas zonas interiores. Fomos muito fortes nas transições. A posse de bola do Marítimo foi em zonas muito baixas", apontou o técnico, em declarações à Sport TV."O Fábio tem feito um trabalho extraordinário, com um crescimento sustentável. Sem a ajuda dos colegas o seu valor não se realçada tanto no jogo. Hoje o Moreirense é uma equipa mais preparada, dessa forma surgem mais as individualidades. Neste jogo, o Filipe, o Alex e o Iago fizeram um trabalho fantástico. Fico muito feliz por ele, porque estamos na presença de um atleta com uma capacidade de trabalho fantástica. Fico muito feliz por ele.""Tem um significado especial, não posso escondê-lo, até porque ganhamos. Ganhar sem sofrer golos era muito importante para nós. Temos defendido com muita qualidade, este Moreirense só tem sofrido golos de bola parada, o que demonstra o compromisso muito forte dos jogadores. Os nossos jogadores têm sido muito competentes. Mais importante do que não sofrer golos é ver que a equipa permite cada vez menos oportunidades aos adversários. Esta equipa ainda tem margem para crescer e é nesse sentido que vamos trabalhar.""Os 30 pontos dão confiança, maior motivação para trabalhar cada vez mais. A Liga é extremamente difícil e competitiva. Os 30 pontos trazem algum conforto, mas não queremos esse conforto. Vemos em cada dia uma oportunidade para crescer mais e para podermos rentabilizar os ativos que temos. Queremos atingir os objetivos do clube e depois tenho uma vontade muito grande em ajudar estes jogadores a serem melhores. Tenho a convicção que o futuro vai ser bom para o Moreirense", finalizou.