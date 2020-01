Ricardo Soares eleva o ritmo

O Moreirense fechou 2019 com um triunfo ante o Belenenses SAD, desafio disputado ainda na era de Vítor Campelos, mas a preparação à visita à Mata Real coloca em perspetiva a possibilidade de alterações na equipa que o treinador Ricardo Soares está a equacionar para este duelo. Certo é que o técnico vai intensificar os trabalhos no sentido de solidificar as ideias que tem implementado e que devem ser colocadas em prática na estreia.