Ricardo Soares: «Empate ajusta-se»

O técnico Ricardo Soares salientou a dinâmica dos cónegos durante o primeiro tempo e classificou o empate final de "ajustado ao desenrolar".





"Foi um excelente jogo, com emoção constante nas duas balizas. Na primeira parte fomos muito competentes e sentimos mais dificuldades no último terço do jogo", comentou o responsável cónego, revelando os motivos que o levaram a apostar em Nenê na equipa inicial: "É muito difícil conseguir ter um ritmo competitivo elevado a jogar de cinco em cinco dias depois de uma paragem de três meses, pelo que não me arrependi das opções que tomei. Tenho um grupo com muita competência e meto sempre os melhores."Sobre o desfecho do encontro, Ricardo Soares destacou "o primeiro golo sofrido sem ser na sequência de uma bola parada nos últimos nove jogos".