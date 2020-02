Ricardo Soares: «Empurrámos o Santa Clara e vencemos com toda a justiça»

Após dois empates o Moreirense regressou este domingo aos triunfos ao bater em casa o Santa Clara por 2-1 na 22ª jornada da Liga NOS.





Na análise à partida, o técnico dos cónegos destacou a boa exibição da sua equipa perante um adversário que vinha de um ciclo de quatro vitórias consecutivas"Perspetivávamos uma equipa difícil, muito organizada defensivamente e perigosa nas bolas paradas. Tínhamos conhecimento profundo da estratégia do Santa Clara. Entrámos muito bem no jogo. Acreditávamos que, marcando primeiro, conseguiríamos jogar mais longe da nossa baliza e controlar melhor o jogo. Conseguimos isso, mas o que mais temia aconteceu: o golo do empate numa bola parada. Há que dar mérito ao Santa Clara: nos últimos quatro jogos, tirando o do Belenenses SAD [triunfo por 2-0], venceram sempre de bola parada", afirmou Ricardo Soares em conferência de imprensa.O treinador do Moreirense admitiu que a expulsão de Rafael Ramos foi decisiva para o desfecho do encontro e deixou elogios a todo o grupo de trabalho."Na segunda parte, entrámos bem e estávamos claramente por cima. O adversário recorria muitas vezes à falta e acabou por acontecer uma expulsão. A partir daí, fomos muito fortes, empurrámos o Santa Clara para trás e vencemos com toda a justiça. O que salta à vista é o trabalho sustentado [do plantel e não a manutenção do 11 jogo após jogo]. Há uma ideia que projetámos para o futuro e que está a ser cada vez mais uma realidade. Tenho a certeza que os jogadores não utilizados por opção estariam hoje muito mais preparados para dar uma resposta. O importante é dizer que tenho um conjunto de jogadores fantásticos, que trabalham muito, com empenho e concentração. Custa-me muito deixar alguém fora da convocatória. Depois, há a qualidade [dos jogadores]. Sem qualidade, é mais difícil conseguir resultados", sustentou."Queríamos muito ganhar. Os pontos são muito importantes para a nossa caminhada. Queríamos retribuir o apoio da massa associativa. É importante que eles [adeptos] estejam presentes para nos ajudarem a ganhar. De resto, é indiferente ganhar em casa e fora. Todos os pontos são importantes para o objetivo que pretendemos [manutenção]", concluiu Ricardo Soares.