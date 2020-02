Ricardo Soares: «Equipa está sempre à frente de qualquer individualidade»

O Moreirense recebe amanhã o V. Setúbal em jogo da 20.ª jornada (15 horas) e Ricardo Soares espera um "jogo difícil".





"Cada jogo tem a sua história, as suas nuances específicas. Vamos defrontar um adversário que tem três vitórias nos últimos quatro jogos fora, por sua vez o Moreirene está cada vez mais identificado com a ideia que está a ser implementada. Vai ser certamente um jogo difícil, mas vamos tentar vencer.""É evidente que as vitórias trazem confiança. Nesse sentido, a vitória e a boa exibição trouxeram confiança para uma boa semana de trabalho. Mas, o último jogo fica no passado e agora estamos focados no jogo com o Vitória de Setúbal. Será um jogo difícil, mas vejo o grupo com muita vontade de vencer. Não vencemos os dois últimos jogos em casa, mas queremos alterar esse rumo e fazer um bom jogo de futebol. Teremos uma tarefa difícil, mas queremos os três pontos para ficarmos mais perto do nosso objetivo.""É um adversário que se alterou ligeiramente em relação a um passado recente, em que tinha o Sandro como treinador. É uma equipa que manteve a coesão defensiva, mas aumentou o seu potencial ofensivo. Estamos alertados para isso. É uma equipa forte nas transições, é uma equipa agressiva, que coloca muita gente a defender. Estamos preparados para o jogo. Mais importante que o adversário é perceber o jogo e os seus momentos, para atacarmos o triunfo.""Os dados dizem que o Moreirense tem sido forte em casa esta temporada. Com o apoio dos nossos adeptos tudo se torna mais fácil, esperamos que possam transmitir uma energia positiva para os nossos atletas. Estamos preparados para as dificuldades. Acreditamos muito nos nossos jogadores, no que somos capazes de controlar. Temos uma vontade muito grande de vencer.""É um chavão, não vou muito por chavões. Colocarei a jogar os que estão mais preparados para uma determinada estratégia, que engloba um determinado número de factores. Os jogadores têm a semana para provarem que podem jogar, é isso que têm feito com muita vontade e determinação. Tenho confiança em todos e todos têm de estar preparados para jogar. A equipa está sempre à frente de qualquer individualidade, essa mensagem já passou."