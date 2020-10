Ricardo Soares: «Estamos com alguma ansiedade para irmos a jogo»

O Moreirense desloca-se ao reduto do Belenenses SAD, domingo, em jogo da 4.ª jornada da Liga NOS e na antevisão do jogo o treinador Ricardo Soares abordou a saída de Fábio Abreu, afirmando que já passou por situações semelhantes, garantindo que não vai fugir às suas ideias de jogo.



O interregno foi bom para o plantel do Moreirense?

Efectivamente, estas duas semanas foram muito produtivas porque os jogadores trabalharam muito e com muita qualidade, alguns elevaram os índices físicos para patamares de acordo com a exigência da competição em que estamos inseridos. Deu para cimentar os processos, termos um melhore conhecimento das ideias que estamos a implementar, nesse sentido foi extremamente positivo. Estamos com alguma ansiedade para irmos a jogo, porque são os jogos que validam o trabalho feito de forma competente durante a semana. Já temos uma boa base, estamos num nível interessante.





Estamos aqui para arranjar soluções. O plantel que tenho à disposição é este. Estamos satisfeitos com o comportamento de todos os atletas, que têm feito um esforço enorme para encontrarmos as soluções internamente.Não, não é de todo. Foi gratificante porque valorizamos mais um activo com um encaixe financeiro, o trabalho dele compensou. A partir de agora não faz sentido falar dele. Cabe-me alterar uma dinâmica pontualmente, fruto das características dos jogadores que tenho para aquela posição neste momento. Tenho de encontrar uma fórmula eficaz para atacar, mas também para defender porque a saída também tem custos nesse aspecto. Mas, não é uma preocupação. Não sou treinador há dois dias e já me deparei com situações parecidas com estas. É extremamente gratificante para mim olhar para o plantel para procurar encontrar uma dinâmica para a equipa, sem fugir às minhas ideias. Seria um erro mudar tudo por sair um jogador, nunca o farei. Dentro do que temos podem esperar uma equipa extremamente organizada, com motivação de vencer o jogo. Confio nos meus jogadores, porque eles trabalham muito. O processo é para todos os jogadores, todos treinam as mesmas coisas.O Belenenses SAD tem um conjunto de características e dinâmicas interessantes, diferentes do padrão em Portugal. É uma equipa que joga com uma linha de cinco, que se transforma em três em vários momentos do jogo. Consegue ter a particularidade de defender com muita gente e atacar com muita gente. Enquanto equipa tem muita qualidade e organização. Olhamos essencialmente para nós, porque sabemos que temos qualidade. Estamos cá é para ganhar, fazer o possível e o impossível para somar pontos para atingir o objectivo manutenção, que este ano vai ser extremamente difícil para todos. A equipa que for mais competente é que vai ganhar, não olhamos para o passado.