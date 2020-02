Ricardo Soares: «Estamos preparados para as dificuldades da luta pela permanência»

O Moreirense recebe no domingo o Santa Clara (15 horas) e Ricardo Soares reconhece o "excelente momento" dos açorianos. Em conferência de imprensa de antevisão ao encontro, o treinador garante que a sua equipa está preparada "para as dificuldades da luta pela permanência".





"Vamos jogar contra uma equipa que está num excelente momento, que vem de quatro vitórias consecutivas, registo muito difícil nas equipas que lutam pela manutenção. É uma equipa organizada, defensivamente forte, que sofre poucos golos, que marca muitos golos de bola parada. Vamos ter dificuldades, mas estamos preparados para o jogo, queremos muito ganhar. Estamos focados nessa partida.""A nossa equipa também está moralizada, tem feito um conjunto de jogos com muita qualidade, com um futebol positivo e dinâmico, à procura da vitória. Não queremos fugir ao nosso ADN, às nossas responsabilidades, porque jogamos em casa, diante dos nossos adeptos. Respeitamos o Santa Clara, reconhecemos a qualidade, mas temos argumentos mais do que suficientes para ganhar o jogo.""A equipa está preparada para jogar da mesma forma em casa ou fora, ao contrário do que acontecia há umas semanas. Estamos preparados para as dificuldades da luta pela permanência, estamos no caminho certo. A equipa está mais preparada para vencer, para responder afirmativamente às dificuldades dos momentos que o jogo passa nos 90 minutos. Só temos um pensamento, lutar até à exaustão pelos três pontos.""É um Moreirense à imagem do que os adeptos e a administração querem, uma equipa competitiva, que faça da capacidade de trabalho e humildade o seu ADN. Os jogadores têm trabalhado muito, estão muito comprometidos com o clube, estão comprometidos com o desafio de garantirem a permanência. Para mim não é importante a equipa estar à imagem do treinador, para mim é importante que a equipa seja capaz de ganhar 10 jogos. Temos todos vindo a trabalhar em conjunto para que cada vez mais os jogos sejam mais controlados e que possamos não sofrer tanto, dando respostas boas, com a conquista de vitórias. Os jogadores têm trabalhado mesmo muito dentro da ideia que lhes colocamos. Tive de ir de encontro ao que é o ADN do clube."