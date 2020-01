Ricardo Soares: «Fizemos uma excelente segunda parte»

O Moreirense perdeu por 2-1 na receção ao Sporting de Braga e somou o quarto jogo consecutivo sem vencer na Liga NOS. O técnico dos cónegos lamentou os dois golos sofridos nos primeiros 10 minutos do encontro e assumiu que a estratégia delineada não resultou.





"Tínhamos intenção de pressionar alto o Sporting de Braga, e assumo a responsabilidade de não o termos conseguido, sobretudo na parte inicial do jogo, depois de termos sofrido o primeiro golo, em que fomos apanhados em contrapé. Isso retirou-nos confiança, e mesmo sabendo que podíamos tirar algum proveito do cansaço do adversário, a estratégia não funcionou. Não conseguimos fazer incursões, corremos riscos, e o Sporting de Braga, como grande equipa que é, aproveitou para fazer o 2-0", disse Ricardo Soares em conferência de imprensa. "Ainda conseguimos estabilizar e ameaçar o 2-1 antes do intervalo, mas o adversário esteve por cima", acrescentou.Apesar do desaire, o treinador do Moreirense sublinhou a boa resposta, mostrou-se agradado com a exibição da equipa na 2.ª parte mas considerou que o Sp. Braga foi um justo vencedor. "Percebemos que tínhamos de mudar de atitude, falámos ao intervalo, e melhorámos. Fizemos uma excelente segunda parte. Ainda chegamos aos 2-1 e estivemos perto do empate, embora ache que, globalmente, a vitória do Braga se ajuste", explicou.Ricardo Soares ainda não venceu desde que assumiu o comando técnico da equipa mas acredita no trabalho que está a ser desenvolvido."Tivemos um jogo com o Paços de Ferreira em que praticamente tínhamos chegado e não fomos inferiores, depois jogámos com o FC Porto, e a seguir conseguimos um empate motivador com o Tondela. Agora fizemos este jogo, com o grupo condicionado por castigos e alguns casos de gripe, mas em que tivemos uma excelente segunda parte. Estamos a crescer", concluiu.