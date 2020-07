Ricardo Soares: «Jogo acabou de forma esquisita mas a vitória é justa»

O Moreirense venceu este sábado por 1-0 no reduto do Belenenses SAD e, após o encontro, o treinador dos cónegos sublinhou a grande exibição da equipa, especialmente nos primeiros 45 minutos.





"Fizemos uma 1.ª parte que só não é perfeita porque não fizemos golos. Conseguimos jogar um futebol de grande qualidade e estar a maior parte do tempo em zonas de criação, com boas movimentações. Criámos boas situações de finalização, mas o guarda-redes do Belenenses SAD faz uma exibição estrondosa. Na 2.ª parte, entrámos bem, fizemos o 1-0 e, nos últimos 15 minutos, tentámos gerir o jogo. Acabou de uma forma esquisita, mas penso que a vitória é justa, de uma equipa que hoje foi melhor que o Belenenses SAD", afirmou Ricardo Soares, em conferência de imprensa.

Elogios ao grupo



"Tenho um conjunto de jogadores com uma capacidade de trabalho anormal, extremamente motivados. Veio esta situação da covid-19 e, para meu espanto, voltaram aos treinos com uma motivação excelente. Antes desta pandemia, a equipa estava motivada e com uma grande união e voltámos com ainda mais crença. A vitória é inteiramente deles, têm feito um trabalho extraordinário e demonstrado uma grande competência."



Ganhar com bom futebol



"Hoje vou extremamente feliz, conseguimos uma vitória importante. Queremos sempre ganhar, mas colocando qualidade de jogo, é mais gratificante para mim, porque é um dos meus objetivos."

Nuno Santos



"O Nuno [Santos] é um jogador especial, que precisa de se alinhar com o talento que tem, deposito grande confiança nele e um grande futuro. Temos feito um trabalho em conjunto e ele sabe ouvir, pode ter um futuro muito bom. Ele sabe que tem de melhorar."