Ricardo Soares lembra que "Liga é fértil em surpresas": «Temos os pés assentes na terra»

O treinador do Moreirense, Ricardo Soares, aposta num bom resultado diante do Rio Ave, esta sexta-feira, na 26.ª jornada da Liga.





Espera-nos um jogo difícil, porque reconhecemos competência ao nosso adversário. Tem um modelo de jogo bem vincado, que assenta numa grande posse de bola. Conhecemos o adversário, mas para nós é mais um jogo de fazer o nosso melhor. É mais um jogo para demonstrar que temos capacidade. Vamos a jogo com uma enorme vontade de vencer.Os erros estenderam-se a todas as equipas. Estamos com pouco tempo de treino e isso reflete-se no coletivo. É evidente que isto tem os seus custos. Sabemos como estamos, o caminho a percorrer. Acreditamos muito nos jogadores, na capacidade deles. Têm trabalhado de forma fantástica. É uma questão de tempo podermos estar ao nível real da equipa. Há aqui um conjunto de especificidades que fazem com que as equipas possam perder pontos, como o jogar à porta fechada. Com mais tempo de treino a equipa vai evoluir e adaptar-se a esta nova realidade.Não podemos contar com o Gabrielzinho, preparamos a equipa a acreditar em todos. Tenho um conjunto de jogadores com enorme carácter, com qualidade. Lamento por ele, mas tenho outros que podem dar conta do recado.O Gabrielzinho esteve nos sete jogos que o Moreirense pontuou sempre.Isso é um feito do compromisso dos atletas, do trabalho com transpiração e qualidade. É um grupo que tudo faz para vencer. Somos uma equipa que quer perceber todos os momentos do jogo. Queremos ter bola, mas também saber posicionar-nos em termos defensivos. Querermos continuar a ganhar, não pelo registo de sete jogos sem perder, mas pela capacidade de trabalho que estes jogadores apresentam diariamente.Estamos numa posição tranquila, mas somos ambiciosos. Queremos fazer mais e melhor. Jogo a jogo queremos apresentar mais qualidade. Esta equipa vai ser ainda melhor, há margem para crescer. Neste momento estamos num bom nível, mas a I Liga é fértil em surpresas. Temos os pés assentes na terra. Temos feito um trabalho extraordinário, que queremos manter.Todos estamos a constatar que o futebol apresentado por todas as equipas não é o melhor, o que é normal fruto da conjuntura. Acredito que vamos fazer um bom jogo, que vai ser um excelente jogo de futebol. As duas equipas têm muita qualidade, serão duas equipas sempre em busca do golo, com estratégias diferentes porque cada equipa tem o seu ADN. A conjugação destas duas propostas de jogo podem dar um grande espetáculo. Já corrigimos o que correu mal e estamos a olhar para a frente com a convicção que as coisas podem correr melhor.Pensamos o jogo como único. Cada jogo encerra em si especificidades diferentes. Não olhamos muito para trás, mas para o futuro com confiança. O jogo com Boavista pertence ao passado, não quero falar dele. Surge agora o Rio Ave, com uma frente de ataque fantástica, com dois médios de qualidade, que dão qualidade à transição Mas, o Moreirense vai a jogo com os seus princípios , acreditando na vitória. Entramos sempre em campo para vencer todos os jogos. Acreditamos que podemos voltar a fazer bons jogos.