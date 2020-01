Ricardo Soares: «Levamos um ponto merecido pela atitude positiva»

Ricardo Soares, treinador do Moreirense, admitiu que a sua equipa não fez um bom jogo apesar do ponto conquistado em Tondela (1-1).





"A primeira parte é do Tondela, temos a felicidade de ir para o intervalo com 0-0. O Tondela circulou bem a bola, não conseguimos combater a sua velocidade. Na segunda parte corrigimos os posicionamentos e até estávamos por cima, mas surge o golo numa bola parada, não podíamos sofrer aquele golo. A equipa reagiu, com muito coração, quase sempre mal jogado. Não fizemos um bom jogo, levamos um ponto merecido pela atitude positiva com que fomos à procura do golo", disse o técnico.