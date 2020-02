Ricardo Soares: «Moreirense foi extremamente forte e penalizado pela falta de eficácia»

O Moreirense empatou (1-1) este domingo na receção ao V. Setúbal, em duelo da 20.ª jornada da Liga NOS, no qual os cónegos conseguiram chegar ao golo da igualdade à entrada do 5º e último minuto de descontos.

No final da partida Ricardo Soares destacou a boa exibição do Moreirense e defendeu que a sua equipa merecia sair com os três pontos.





"O empate acaba por ser saboroso pela forma como foi obtido, porque foi na parte final, numa bola parada, em condições especiais. O Moreirense fez um excelente jogo. Os jogadores fizeram uma primeira parte de grande nível, e o futebol, nesse sentido, acabou por ser injusto hoje. Ganhámos em todas as vertentes do jogo, exceto no anti-jogo. Na primeira parte, fomos excelentes. O Moreirense conseguiu cinco oportunidades de golo. É difícil conseguir isso contra uma equipa que luta pelos mesmos objetivos do que nós", referiu Ricardo Soares em conferência de imprensa."Na segunda parte, também entrámos bem e criámos duas oportunidades, mas as paragens, depois, condicionaram-nos. Há uma condescendência incrível por parte de quem dirige o jogo. Isso enerva a equipa que está a perder. Vamos perdendo qualidade na tomada de decisão.Não podemos apregoar um futebol positivo e aceitar este tipo de situações os meus jogadores trabalharam muito, lutaram até à exaustão e o jogo não teve a intensidade que queríamos, para que trabalhámos durante a semana. Mas, realço o acreditar de um grupo forte, coeso.""O Vitória de Setúbal baixou as linhas e jogou perto da sua área com qualidade defensiva, mas não teve uma oportunidade [além do golo]. Há um remate na primeira parte que bate nas pernas de um jogador nosso e dá outra vez canto. O Moreirense foi extremamente forte e penalizado pela falta de eficácia. Defendemos com grande qualidade. Sofremos um golo e a equipa manteve-se estável. A equipa está mais consistente, rápida e equilibrada. Sofreu um golo e não se enervou. Os adeptos também ajudaram pela energia que transmitiram para dentro de campo. No jogo do Gil Vicente [goleada por 5-1], fomos muito mais eficazes do que hoje".