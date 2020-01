Ricardo Soares: «O empate seria mais justo»

O Moreirense perdeu este domingo por 1-0 no reduto do Paços de Ferreira e, no final da partida, o técnico dos cónegos defendeu que a sua equipa merecia conquistar pelo menos um ponto por aquilo que produziu.





"O resultado é extremamente injusto, penso que o empate seria mais justo, mas temos muito trabalho pela frente. Os jogadores trabalharam muito, mas necessitamos de tempo para incutir as nossas ideias. Tenho a certeza de que vamos ter futebol com outra profundidade", disse Ricardo Soares em conferência de imprensa.O treinador da formação minhota sublinhou o bom início de jogo por parte da sua equipa e admitiu que as constantes interrupções impediram uma reação mais clarividente para obter outro resultado."Entrámos bem no jogo, estávamos ligeiramente por cima e, de um momento para o outro, sofremos o golo. Abanámos um bocadinho e tivemos momentos em que o Paços esteve por cima, mas sempre com o jogo dividido. A partir dos 60 minutos fomos claramente superiores, num jogo que não foi bem jogado, com falta de critério no último terço. O jogo esteve muitas vezes parado, o que retirou confiança aos jogadores e enervou a equipa", concluiu Ricardo Soares.