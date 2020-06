Ricardo Soares: «O resultado, pela margem mínima, é justo»

No rescaldo do triunfo frente ao Aves, Ricardo Soares destacou a segunda parte realizada pelos seus jogadores. "A primeira parte foi muito faltosa, teve muitos duelos e as equipas estiveram muito encaixadas. Não gosto de falar do calor nem do estado do relvado, mas as duas equipas tiveram um jogo muito preso na primeira parte. Na segunda parte as coisas foram diferentes, circulámos melhor a bola e quisemos alterar as coisas. Entrámos fortes e controlámos o jogo, não me lembro de nenhuma oportunidade do Aves. O resultado, pela margem mínima, é justo", começou por afirmar.

Assumindo que faltou algum discernimento à sua equipa na reta final do encontro, Ricardo Soares abordou ainda o horário da partida: "Há gente com mais capacidade do que eu para decidir isso, posso é dizer que gostava de jogar mais à noite. A relva retirou qualidade ao espectáculo, na segunda parte, com a rega ao intervalo, melhorámos um pouco".

Ricardo Soares concluiu deixando uma palavra de apreço à época que Fábio Abreu está a realizar. "O Fábio Abreu é um excelente profissional e nunca está satisfeito com o seu desempenho. Tem uma personalidade enaltecer e está cada vez melhor, tal como mostram os números. É um jogador que me enche as medidas", rematou.