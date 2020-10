Ricardo Soares: «Os meus jogadores mereciam uma vitória por outro resultado»

Ricardo Soares mostrou-se orgulhoso da atuação dos seus jogadores esta tarde, em casa frente ao Marítimo. O Moreirense ganhou (2-1), mas o treinador acredita que os números não traduzem o poderio da equipa no jogo.





"Os meus jogadores fizeram um jogo extraordinário. Era nossa intenção entrarmos fortes, foi isso que aconteceu. Podíamos ter feito mais golos, na segunda pare gerimos mais o jogo mas sempre com um futebol positivo. Desperdiçámos várias oportunidades, algumas flagrantes. Os meus jogadores mereciam uma vitória por outro resultado.""Gratidão para com os meus jogadores, seja para com o Felipe Pires ou outro jogador. Eles superam-se, estão sempre à procura de melhorar. Eu acredito na relação profissional e afetiva com os jogadores. Devemos fazer tudo para que eles cresçam. O Felipe tem uma qualidade excelente, mas vamos ajudá-lo a ser melhor a cada dia que passa.""Uma vitória sem sofrimento não sabe tão bem. Temos de brincar com isto. Temos de trabalhar para que isto não aconteça. Tivemos claras oportunidades de golo, mas houve uma ou outra má decisão tantas eram as facilidades. Foi um jogo muito bem conseguido, pena foi que não estivessem cá os nossos adeptos pois iam gostar. É uma vitória para a malta que está de fora, para os jogadores que perderam uma grande parte da época ou a época inteira. Somos um grupo forte, que aproveita as dificuldades para se superar.""As vitórias sabem sempre bem. Estou satisfeito porque conseguimos o que todos os treinadores querem, aliar o resultado, porque vivemos dos resultados, com as exibições. Estas dificuldades obrigam-nos a pensar mais, a sermos melhores no futuro. Se elas não existissem não teria de pensar tanto.""É um jogador que conheço bem, sabia o que podia dar à equipa. Foi importante ficar do meu lado no início do jogo para lhe lembrar o que falamos durante a semana. Fornecemos-lhe vídeos durante a semana para se preparar fora do contexto do treino. A equipa precisava dele, porque tínhamos quatro laterais de raiz. O Ferraresi já tinha feito treino como lateral, mesmo quando estavam todos disponíveis. Felizmente que ele fez um grande jogo."