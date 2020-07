Ricardo Soares: «Os números são exagerados»

Que razões encontra para este resultado?

– Há mérito do FC Porto e demérito nosso. Fundamentalmente não fomos a equipa que costumamos ser. Fizemos 50 minutos muito bons, dividimos o jogo e em muitos períodos da primeira parte estivemos por cima, contra uma equipa moralizada, que acaba de ser campeã. A partir do 2-1, tentámos reagir e sofremos logo o 3-1. Não fomos organizados, não fomos equilibrados e do outro lado houve uma eficácia tremenda. Mas o resultado não espelha o que se passou.

– Como estabilizou o jogo na primeira parte?

– O FC Porto colocou o Fábio Vieira muito por dentro e o Manafá muito projetado, algo que estava a dificultar a nossa movimentação. Depois colocámos o Luther mais atrás e corrigimos. Tivemos bons momentos a partir daí, mas na segunda parte o FC Porto jogou com facilidade porque fomos pouco agressivos.