Ricardo Soares: «P. Ferreira é uma equipa muito bem orientada, que defende com coesão»

O Moreirense, 8º classificado da Liga NOS, recebe quarta-feira o Paços de Ferreira em Moreira de Cónegos. Ricardo Soares espera defrontar uma equipa "muito bem orientada e que defende com coesão" que pode significar um obstáculo ao objetivo traçado pelo treinador de ultrapassar o número máximo de golos marcados pelo Moreirense numa edição da Liga NOS.



O que esperar do jogo com o Paços de Ferreira?:





"Cada jogo tem a sua história. Este Paços de Ferreira é uma boa equipa, muito bem orientada, com jogadores de grande qualidade, que defende com coesão. Estamos devidamente alertados para o que vale, mas é mais um jogo em que pretendemos proporcionar um bom espectáculo, lutando pela vitória até à exaustão"."Para mim, enquanto treinador, isso não é uma preocupação. Tenho é de me preocupar com a minha equipa, procurar ver em que momentos é mais competente para aproveitar as oportunidades que surjam para ganhar. O processo está bem identificado, queremos continuar que a equipa evolua"."Ter um conjunto de jogadores com um foco muito grande, com uma exigência muito grande no clube. É nossa obrigação fazer sempre mais e melhor. Os treinos são todos de um grau de exigência elevado. Queremos sempre crescer mais. A equipa está num bom momento, mas queremos mais, desejamos continuar a crescer, com bons jogos e espectáculos. Em relação aos objectivos, estamos sempre a reformulá-los. O primeiro foi conquistado muito cedo, depois há uma série de objectivos que queremos assegurar. O 8.º lugar seria uma boa classificação para nós, mantenho o que disse, mas pretendemos somar ainda mais pontos. No ano passado o Moreirense teve uma época histórica, com 39 golos marcados, nós já igualamos essa marca. Não fugimos ao objectivo de melhorar o jogador individualmente, porque assim será melhor colectivamente. Quero acrescentar valor aos jogadores"."Pode servir de tónico, mas não vemos as coisas dessa forma. Queremos acabar bem esta época, demonstrar competência e qualidade em todos os momentos do jogo. A equipa tem vindo a crescer, porque temos um grande grupo de homens. Somos uma verdadeira família, em que todos os departamentos têm feito um grande trabalho para que possamos ter sucesso. O clube é organizado, tem uma liderança forte, por isso consegue ter sucesso. Existe uma grande harmonia e isso é determinante para conquistar pontos e vitórias. Em relação ao ano que vem, para já não é importante. Temos de viver o dia a dia, porque o futebol muda com muita facilidade".