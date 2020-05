Ricardo Soares: «Penso que poderíamos acrescentar os adeptos à festa do futebol»

O treinador do Moreirense, Ricardo Soares, assumiu que gostava de disputar os cinco jogos em falta da Liga NOS na condição de visitado no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos.





O Moreirense começou por chegar a um acordo com o V. Guimarães para se mudar para o Estádio D. Afonso Henriques, no mesmo concelho, até ao final da época, devido às restrições impostas pela Direção-Geral da Saúde. Contudo, no final da semana passada, comoadiantou,, com o objetivo de serem aprovadas para os embates com o Rio Ave, Famalicão, Sporting, Paços de Ferreira e Tondela.Esta terça-feira, em entrevista à Sport Tv, Ricardo Soares foi confrontado com a possibilidade do Moreirense jogar em casa. A resposta foi taxativa: "Claro que gostaria de jogar cá, mas não vejo como um entrave se tivermos de jogar fora. Se pudéssemos ter público nas bancadas podia ser benéfico jogar em Moreia de Cónegos, mas isso não vai acontecer".A decisão de realizar as 10 jornadas em falta à porta fechada, sem público nas bancadas, foi tomada há várias semanas. Ainda assim, Ricardo Soares entende que no contexto atual "parece-me que podia haver a possibilidade de colocar gente nos estádios. Penso que poderíamos acrescentar os adeptos à festa do futebol, dentro das normas, sem correr riscos. Era importante ter espectadores, nem que fosse apenas 20 por cento da lotação".O treinador referiu que o regresso aos treinos em conjunto, depois de três semanas de trabalhos individuais, constituiu "um desafio enorme. É tudo novo e temos de ser criativos e encontrar soluções para dotar os jogadores de condições de ir a jogo para ganhar". "Sinto os jogadores com muita vontade de reiniciar o campeonato. Estão extremamente motivados. Não posso dizer com assertividade em que nível é que estamos porque não fizemos jogos de preparação devido às contingências decretadas pela DGS. A equipa está aparentemente preparada para o regresso. Não quisemos correr riscos. Seguirmos o que foi proposto pela DGS, porque isto é para o bem comum. Trabalhamos para dar uma resposta afirmativo, sem riscos, para que todos os jogadores possam ir a jogo", acrescentou.Ricardo Soares não escondeu que o 8.º lugar na classificação "permite alguma estabilidade" ao Moreirense, mas notou que tem uma equipa "ambiciosa" que pretende "fazer mais e melhor. Os jogadores têm noção da sua qualidade e competência, principalmente da sua grande capacidade de trabalho. Estes três fatores são importantes para continuarmos a evoluir, porque vejo uma margem de crescimento muito grande para esta equipa. Queremos lutar pela melhor classificação possível. Estamos no 8.º lugar, vimos de seis vitórias consecutivas, e queremos continuar a ganhar com um futebol positivo. Temos muitas razões para acreditar que podemos fazer coisas muito boas até ao final do campeonato. Os jogadores têm qualidade, o clube é estável. Esta equipa ainda tem uma margem de progressão muito grande".