Ricardo Soares: «Poderíamos ter vencido o jogo»

Ricardo Soares gostou da exibição dos seus jogadores, sobretudo da reação que tiveram na segunda parte do jogo com o V. Guimarães, alcançando o empate depois de terem estado a perder, por 1-0. Mas o técnico não tem dúvidas que o Moreirense podia ter saído deste encontro com os três pontos.





"Não disse nada de especial. Sabíamos que era um jogo difícil, contra um adversário de qualidade, mas que poderíamos conquistar pontos. Ao intervalo, o resultado é injusto. Até lá, o jogo foi bastante dividido, com duas equipas a jogarem para ganhar. Na primeira parte, tivemos melhores oportunidades do que o Vitória.""Na segunda parte, entrámos melhor, fruto da qualidade dos jogadores e da mentalidade da equipa, que queria pontos. Pena que não conseguíssemos vencer. Num excelente jogo, com as equipas a fazerem tudo para vencer, há algum ascendente nosso e poderíamos efetivamente ter vencido o jogo.""É o nosso melhor jogo depois da retoma, muito na linha do que tínhamos feito antes da paragem, quando mostrávamos uma coesão defensiva muito elevada. Nos últimos cinco jogos, só sofremos golos de penálti. Isto é sintomático da organização da equipa. No Bessa [frente ao Boavista], mas não fizemos um bom jogo, mas ganhámos [1-0], fruto da consistência defensiva. Com o Rio Ave, fazemos um bom jogo [1-1, na ronda anterior], mas hoje fomos ainda mais equipa e mostrámos um futebol com mais qualidade.""Coloco sempre os melhores jogadores em cada partida. O grupo funciona segundo uma meritocracia. Quem não entender isso vai ter problemas no plantel. Troquei [quatro jogadores no 'onze'], porque entendi que eram os melhores neste momento.""Tivemos uma série de contingências que nos limitou na preparação do treino. Respeitámos as regras da DGS. Houve equipas que não o fizeram. A equipa pagou isso nos jogos anteriores, mas hoje não. Quisemos fazer as coisas bem, estando cientes de que o regresso seria difícil. Estou confiante de que vamos terminar a época conforme as expetativas do clube."