Ricardo Soares procura inverter ciclo

Ricardo Soares ainda procura inverter o ciclo de resultados, que tem duas derrotas e um empate, este na última jornada, frente ao Tondela, e chegar à primeira vitória como técnico do Moreirense. O adversário não é o ideal, pois vai defrontar, na próxima quarta-feira, um Sp. Braga super moralizado e escusado será dizer os motivos para esse alheio estado anímico em alta.





Na receção aos arsenalistas, o treinador dos cónegos sabe que não poderá contar com o médio-defensivo Fábio Pacheco nem com o ponta-de-lança Nenê, ambos com castigos para cumprir, enquanto Luther Singh ainda tem uma longa paragem pela frente. O extremo, de qualquer das formas, nunca poderia estar pronto para este jogo, uma vez que pertence aos quadros do Sp. Braga.A equipa volta a treinar-se hoje e a conferência de imprensa é só amanhã.