Ricardo Soares: «Pusemos o Benfica em sentido em vários momentos do jogo»

O Moreirense impôs esta segunda-feira um empate (1-1) ao Benfica e termina a 23.ª jornada da Liga NOS no 11º lugar e com 11 pontos de vantagem face à zona de despromoção.

Na primeira análise à partida o técnico do Moreirense reconheceu que foi importante evitar o golo das águias nos primeiros minutos e admitiu que os cónegos tiveram "a estrelinha" para conseguirem marcar e pontuar no Estádio da Luz.





"Entrámos muito bem. O Benfica é uma equipa fortíssima nos primeiros 15, 20 minutos e conseguimos suster essa avalanche nesse período. Sabíamos que se conseguíssemos ser equilibrados e organizados o Benfica podia ficar intranquilo e podíamos tirar proveito disso. Na 1.ª parte tivemos oportunidades, o Benfica também as teve mas penso que o resultado ao intervalo [0-0] era justo. Depois o Benfica voltou a entrar forte, tivemos a estrelinha do nosso lado mas conseguimos equilibrar. Criámos transições e fizemos o golo, foi pena não termos feito o 2-0 mas também era injusto por aquilo que o Benfica fez", analisou Ricardo Soares em declarações à BTV, na flash interview.

O Moreirense não perde há cinco jogos consecutivos mas o técnico, que esta época voltou a empatar com o Benfica depois de o ter feito pelo Sp. Covilhã, na Allianz Cup, não dá a manutenção como garantida. "Ainda falta muito campeonato, muita água vai correr debaixo da ponte e sabemos disso. Quando perdemos tínhamos confiança de que as coisas iam mudar e agora é continuar a trabalhar para fazer o melhor resultado possível", sustentou Ricardo Soares.

Elogios aos jogadores

"Queria deixar uma palavra aos meus jogadores. Foram fantásticos, trabalharam muito e merecem muito este ponto, até pela forma como pusemos o Benfica em sentido em vários momentos do jogo. Empatar em casa do Benfica? Em termos psicológicos vale muito, todos sabemos a valia do Benfica, que fez um excelente jogo do meu ponto de vista. O Moreirense também fez um jogo brutal, se assim não fosse não saíamos daqui com pontos. ", concluiu o técnico dos cónegos.