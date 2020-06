Ricardo Soares quer pontuar e "alterar a história" em Guimarães

Ricardo Soares afirmou esta quinta-feira que o Moreirense quer alcançar pontos no reduto do V. Guimarães, na sexta-feira, e contrariar um histórico desfavorável para a Liga NOS, em jogo da 27.ª jornada.





"Vamos jogar com o Vitória com a clara intenção de somar pontos. Temos a nossa identidade e acreditamos muito no que podemos fazer. Queremos muito somar pontos"."Os números dizem precisamente isso, mas cada jogo tem a sua história. Queremos conquistar pontos para fazer a nossa caminhada e atingir os nossos objectivos. Temos a clara intenção de ter capacidade para entender os momentos do jogo, quando temos de atacar e defender, sendo solidários. Mas, teremos uma grande intenção de vencer".: "Estou extremamente satisfeito com o plantel que tenho, os jogadores têm enorme capacidade de trabalho, é uma família que temos cá dentro, é isso que tem feito a diferença na conquista de pontos. Para ser claro, independentemente de quem jogar, quem entrar vai dar uma boa resposta".: "É isso que temos constatado. São três equipas que a seguir às que estão no topo da tabela são diferentes das demais. Este ano temos uma competitividade grande, mas diferenciada por patamares. Temos duas equipas a lutar pelo título de campeão, a seguir mais duas a lutar pelo 3.º lugar e depois mais três muito semelhantes, o Vitória, Rio Ave e Famalicão. Depois, há outro patamar, com um conjunto de equipas que lutam claramente pela manutenção. Mas, também sabemos a qualidade que temos, a ambição que temos, e o propósito do jogo com o Vitória é somar pontos e vencer. Neste jogo não entra a história".: "Claramente, é esse o nosso objectivo. Temos 33 pontos, que não nos garantem nada. Queremos uma pontuação que nos dê tranquilidade matemática. Recordo-me do Rio Ave, treinado pelo Carlos Brito, que todos apontavam à descida e que chegou a fazer uma reta final fantástica e ficou na I Liga".: "É verdade. Mas isso é até ao dia em que os 33 pontos podem não chegar. 33 pontos não garantem a manutenção a qualquer equipa neste momento".: Somos ambiciosos, queremos mais e melhor, com mais qualidade, atingindo os objetivos. O oitavo lugar era uma excelente classificação para o Moreirense. Será extremamente difícil, porque há muitas equipas com qualidade. Os que forem mais regulares nesta reta final vão ser os que ficarão dentro dessa classificação, mais perto do topo"."O que penso é que os grandes são maiores por causa do público. Muitos jogos ganham-se de fora para dentro, com esse apoio, com esse entusiasmo. No caso concreto do Vitória, tem uma massa adepta fantástica, que por vezes faz a diferença. Os adeptos dão uma vantagem ao Vitória, mas é uma vantagem teórica. De forma global existe essa vantagem emocional, não tenho dúvidas Os adeptos fazem as equipas serem mais fortes e competentes".