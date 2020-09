Ricardo Soares: «Queremos é jogar»

Ricardo Soares fez este sábado a antevisão da estreia do Moreirense na Liga portuguesa amnhã frente ao Farense, às 18h30.



Como está grupo para o primeiro jogo?

"O grupo está com enorme vontade de ir a jogo, até pelo conjunto de factores que é conhecido. A pandemia acaba por nos afectar a todos e o futebol acaba por ser uma libertação para os jogadores, que querem fazer o que mais gostam. O grupo tem muita vontade de ir a jogo".





"Vamos defrontar uma equipa que tem qualidade. Com o conhecimento que temos, permite-nos concluir que é uma equipa extremamente organizada, que aproveita a transição ofensiva para fazer o seu ponto forte. O importante é o que nós controlamos, o nosso processo de jogo, não abdicamos dele. Queremos vincar a nossa personalidade de forma afirmativa e competente. Não estamos no nosso melhor, se estivéssemos significa que alguma coisa estava mal. Estamos completamente preparados para ir a jogo"."É diferente, não direi difícil. Vamos ter a oportunidade de fazer uma observação mais assertiva para a frente. É uma época que tem algumas especificidades porque foge ao padrão. Mas, a equipa está bem preparada. Queremos é jogar. Foi diferente, mas temos uma responsabilidade grande de representar o Moreirense, que habitou as pessoas a fazer bons campeonatos nos últimos anos. As equipas estão a preparar-se muito bem. Temos consciência que saíram jogadores muito importantes, vários que normalmente eram opção para o 11. Entraram outros com valor, mas que precisam de tempo de adaptação porque vêm de realidades diferentes e de longas paragens. Mas, acreditamos neles e achamos que vão ser importantes para esta época"."Não me parece que possa ser uma vantagem para nós. As nossas contratações são jogadores que estavam há muito tempo parados. O Farense foi das primeiras equipas a começar a treinar, começou antes de nós, isso sim pode ser uma desvantagem para nós. Não vejo qualquer vantagem do Moreirense nesse pormenor. É o primeiro jogo e no primeiro jogo há sempre dificuldades para as equipas imporem o seu jogo. Acreditamos que estamos preparados"."Saíram sete jogadores que normalmente faziam parte do lote de escolhas e entraram outros atletas. Esta equipa vai crescer muito com o tempo, não tenho dúvidas. Já apresentamos uma boa organização, superior ao normal para este período da época, fruto dos jogadores que já cá estavam. Temos muitas coisas para melhorar, porque alguns jogadores chegaram há pouco tempo e ainda se estão a adaptar"."Tento sempre ser moderado neste tema, até pela minha responsabilidade civíl e social. Quem toma as decisões é para o bem comum. Lamento que não haja público, o futebol faz sentido com pessoas nas bancadas, dos dois clubes, isso é que faz a beleza do futebol. Isso é o que penso, que gosto, mas as pessoas que lideram pensam de forma diferente e não as quero questionar de forma alguma"."Acabaram de chegar dois jogadores que no futuro vão ser importantes para nós. São jogadores de qualidade, mas que chegaram tarde. Não têm o conhecimento das nossas ideias nem os níveis físicos desejados para esta altura. Sabemos que há gente que vai chegar. Não vou falar sobre as posições porque a direção está atenta e a fazer um esforço. É preciso chegar mais gente para termos uma competitividade interna maior. Esse é o ponto negativo da pré-época, que os jogadores tenham chegado tarde e estarmos ainda há espera de outros. Hoje o futebol é assim, não é só para o Moreirense. Excetuando cinco ou seis clubes, o resto das equipas têm o mesmo problema que nós. As equipas como o Moreirense tê sempre de estar à espera, temos de ter paciência. No futebol existe pouca paciência, todos querem os resultados. Quem não vencer, sabe que tem maiores dificuldades. Temos de ser moderados, ter paciência, não queremos trazer jogadores por trazer, sem qualidade. Sei que estão a tratar de encontrar jogadores com qualidade para termos mais qualidade no futuro".