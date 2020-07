Ricardo Soares: «Se fizéssemos uma primeira volta como a segunda estaríamos na Liga Europa»

O Moreirense enfrenta o Tondela na última jornada da Liga NOS, este domingo pelas 19h30. O Tondela chega a Moreira de Cónegos com a necessidade de somar pelo menos 1 ponto para assegurar a manutenção. Já a equipa liderada por Ricardo Soares garantiu o 8º lugar da competição, mas o técnico diz ser importante "acabar bem".





"Queremos fazer um bom jogo, conquistar pontos, lutar pela vitória como temos feito em todos os jogos. Foi um ano difícil para todos, queremos jogar pelos nossos adeptos. Queremos terminar a excelente época dedicando a vitória aos nossos adeptos. Eles estiveram sempre connosco, foram determinantes neste sucesso, mesmo não podendo estar connosco no estádio.""Espero um Tondela com qualidade. Todos sabemos que está na luta pela manutenção, vai fazer pela vida. Reconhecemos que este Tondela é uma equipa organizada, com jogadores de qualidade, mas estamos focados no que temos capacidade de controlar. A nossa equipa está bem, temos feito um campeonato extraordinário, e tudo iremos fazer para vencer.""É extremamente positivo. A equipa cresceu muito, quando entramos quisemos colocar o nosso ADN, com uma equipa organizada e forte nas transições. Fomos crescendo para uma ideia de jogo evolutiva, que passava por dotar a equipa com posse de bola e ataque planeado, jogando da forma ideal para vencer. Passamos de uma equipa que estava em bloco médio baixo para usufruir do espaço para a transição para um bloco alto, com circulação de bola, para fazer pressão alta e sendo dominadora em muitas fases do jogo. Em relação à questão de poder ter entrado mais cedo, as coisas são como são. Se fizéssemos uma primeira volta como a segunda estaríamos na Liga Europa, isso é verdade. Fizemos uma segunda volta excelente também pelos números alcançados. Fomos a quarta melhor defesa da segunda volta a quinta equipa que mais pontos somou. Quando chegamos era uma das piores equipas fora de casa, mas mudamos esses números. Estou feliz por ter contribuído de forma abnegada e apaixonante para estes números, com a segunda melhor classificação de sempre.""Temos um jogo para fazer e queremos acabar bem. Depois, iremos falar sobre o futuro. É muito importante acabar bem. O oitavo lugar já está conquistado. No nosso campeonato há três equipas que lutam pelo título, mais duas que lutam pelos dois lugares seguintes e depois surgem formações como Rio Ave e Famalicão, com investimentos que ajudam a ter grandes jogadores. Nós ficamos no primeiro lugar a seguir a estas equipas, é uma grande classificação para o Moreirense. O ano passado ficou na história, mas nós também fizemos uma grande época.""Penso que retribui a confiança que depositaram em mim. Quando me contrataram pediram-me para ficar nos 10 primeiros lugares da Liga. Os jogadores trabalharam muito, fizemos uma época fantásticas como uma verdadeira família. Conseguimos criar mais valias para potenciar activos, a equipa deu um salto individual. Dois jogadores melhoraram a vida deles e acredito que até ao fecho do mercado possamos acrescentar valor para o clube. Hoje, os nossos jogadores estão mais preparados para os desafios."