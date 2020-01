Ricardo Soares: «Sinto a equipa a evoluir»

Ricardo Soares diz que sente que a equipa do Moreirense "está a evoluir" e, por isso, acredita que a visita ao Tondela (amanhã, às 18 horas) pode redundar na conquista de pontos, não obstante as dificuldades esperadas.





"A esperança e somar pontos é total. Os jogadores têm feito um trabalho muito bom, há um assimilar das ideias hoje diferente do que era há uns tempos. Sinto a equipa a evoluir, é um jogo difícil,mas vamos a Tondela para somar pontos. Fazendo um bom jogo estaremos mais perto de conquistar pontos.""São factos, dados estatísticos. O Tondela é uma das equipas do campeonato com pior registo de pontos a jogar em casa. Mas o Moreirense não está a passar por um bom momento. Mas, isso são dados estatísticos. Temos a ambição de mudar esse pormenor.""A equipa está mais à minha imagem. À medida que os dias vão passando há um assumir das ideias que estão a ser colocadas em prática. Sinto os jogadores focados. Já houve um transfer grande do primeiro para o segundo jogo, agora espero que a equipa dê mais um passo em frente. Cada dia que passa sinto os jogadores mais confortáveis com a ideia e jogo. Ainda em relação ao ultimo jogo, queria deixar um agradecimento pelo apoio que tivemos dos nossos adeptos.""É muito diferente trabalhar sobre vitórias ou derrotas, mas não fugimos do nosso processo. O processo está identificado por todos, o trabalho de forma correta leva à sistematização das vitórias. Quando o processo está enraizado, com as dinâmicas bem feitas, isso permite vitórias constantes e não vitórias que apareçam de um momento para o outro. Estamos a dar passos seguros para que tenhamos um conjunto de vitórias constantes, com um futebol de qualidade."