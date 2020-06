Ricardo Soares superou registo de Ivo Vieira

A vitória conquistada no terreno do Boavista permitiu ao Moreirense somar o 7º jogo sem perder para o campeonato e ultrapassar a série de Ivo Vieira alcançada na época passada, de seis jogos sem perder. Um feito que coloca Ricardo Soares na corrida pela melhor sequência de sempre do Moreirense na Liga e que continua a pertencer a Manuel Machado. O recorde foi conseguido em 2002/03, na estreia do Moreirense na prova, graças a uma sequência de dez jogos consecutivos sem conhecer o sabor da derrota: três vitórias e sete empates.