Ricardo Soares tem mais tempo para trabalhar

O apuramento do Sp. Braga para a final da Allianz Cup deixou o Moreirense com mais espaço para preparar o arranque da 2ª metade da temporada. Ricardo Soares tem ressalvado a necessidade de dispor de mais tempo para passar as suas ideias ao plantel, premissa que se verifica para o dérbi minhoto, agendado quarta-feira.