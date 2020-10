Ricardo Soares: «Temos de ser uma equipa eficaz a defender e forte no ataque»

O Moreirense recebe sexta-feira o Boavista (19 horas) no jogo que abre a a 3.ª jornada da Liga NOS. Na conferência de imprensa de antevisão ao encontro, Ricardo Soares sublinhou que a sua equipa tem de ser eficaz perante os axadrezados que têm "jogadores de grande qualidade". E abordou a paragem do campeonato para os compromissos das seleções.





"O Boavista faz um investimento forte, tem jogadores de grande qualidade. É uma equipa que ainda está a cimentar o seu processo. Pensamos em nós, queremos fazer um bom jogo, queremos jogar mais e melhor. Temos de ser uma equipa eficaz a defender e forte no ataque. Tudo iremos fazer para lutar pelos três pontos, porque temos convicção de que podemos ganhar"."É um Boavista que me parece que tenta uma construção forte a partir de trás, que tem jogadores evoluídos tecnicamente. É um adversário que domina o jogo, estamos preparados para isso. Há um ou outro espaço que podemos atacar, cabe-nos descobrir esses espaços. Também temos a nossa capacidade, acreditamos em nós. Os jogadores têm cada vez mais o conhecimento do nosso processo de jogo. Hoje, a equipa está mais preparada para ir a jogo"."Este interregno do campeonato vai ser importante para nós. Fecha-se uma janela de mercado extremamente difícil para os jogadores e treinadores porque há sempre uma grande indefinição nos clubes. É difícil para os jogadores gerirem esta fase do ponto de vista emocional, para o treinador também é difícil gerir. As suas semanas que se aproximam são fundamentais, porque temos jogadores com qualidade, mas são seis ou sete que têm poucos treinos connosco. Isso tem custos, mas temos de minimizar os custos porque o mais importante é o jogo com o Boavista"."Já não se vai notar isso neste jogo, já temos jogadores mais do que suficientes para a convocatória e irem a jogo. O mais importante é ter os jogadores preparados para demonstrarem a sua capacidade e isso só se consegue com o treino. Os aspectos físicos são fundamentais no futebol. Hoje, os jogadores já estão mais preparados e depois da paragem estarão ainda mais preparados, não haverá tanta discrepância entre aqueles que estão cá desde o início e aqueles que chegaram mais tarde".