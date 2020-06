Ricardo Soares: «Tivemos felicidade»

O Moreirense conquistou a quarta vitória nos últimos sete jogos com um triunfo por uma bola a zero no reduto do Boavista, mas o técnico dos cónegos assume que o resultado poderia ter sido diferente.





"Entrámos bem no jogo, a jogar com qualidade e penso que os primeiros 25 minutos foram controlados e dominados pelo Moreirense. A partir daí, o Boavista teve mais bola e acabamos por ter felicidade na forma como conseguimos a vitória, principalmente depois do penálti. O Boavista merecia pelo menos o empate", afirmou Ricardo Soares após o apito final.Referindo que a sua equipa "pagou a fatura" por seguir as regras e só ter treinado com bola nas duas últimas semanas, o técnico explicou qual foi o foco do treino para jogar sem público: "Fomos ao pormenor de trabalhar mentalmente os jogadores para isto."