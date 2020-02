Ricardo Soares: «Traçamos um objetivo mas por vezes temos de fazer uma curva...»

O Moreirense viaja este fim-de-semana até ao Algarve para defrontar o Portimonense (sábado, 15h30) e Ricardo Soares só pensa nos 3 pontos da vitória. Em conferência de imprensa esta quinta-feira, o treinador não escondeu a ambição perante uma equipa que tem esta semana um novo treinador, Paulo Sérgio.





"Vamos com o objetivo de ir a jogo para o vencer. Sabemos da qualidade do adversário. Neste momento não é importante olhar para a tabela, mas sim olhar jogo a jogo para conquistar pontos. É um jogo de grau de dificuldade elevado, com uma equipa que acaba de mudar de treinador. É uma equipa com qualidade, que tem jogadores com qualidade para outra classificação. Mas, isso é um problema deles e temos de olhar para a nossa equipa""Com a mudança de treinador há uma certa indefinição sobre o que poderá apresentar o Portimonense. Não se esperam grandes mexidas no plano táctico, até porque o Paulo Sérgio não teve assim tantos dias de trabalho. Mas, todos os treinadores têm o seu cunho pessoal e o Paulo vai tentar dar o seu. Penso que podemos jogar com a classificação, a com a intranquilidade que eles possam ter pela necessidade de pontos. O Portimonense tem qualidade, mas nós sabemos o que fazermos, sabemos o que queremos. Dentro dessa estratégia vamos procurar ganhar o jogo.""Sim. Partilho dessa observação. Era mais uma jornada a passar, claramente o objetivo manutenção ficava mais perto. Hoje a equipa está muito mais preparada para as dificuldades do que estava há umas semanas. Há oito ou nove equipas a lutar pela permanência, nós procuramos atingir pontos para ter a tranquilidade necessária.""Sim. Desde o primeiro dia em que aqui chegámos tivemos de fazer opções. Entendi que havia de alterar pormenores para dar o meu cunho pessoal à equipa. Olhei para as características do jogador e de acordo com o ADN do clube olho para a fórmula para ter sucesso. O sucesso tem a ver com os resultados desportivos. Escolhemos um caminho e sabíamos que as dificuldades iriam ser maiores no início. Estávamos preparados para esse começo difícil, também pelo calendário que tínhamos, mas nunca perdemos o equilíbrio ou desconfiamos do trabalho. Conheço muito bem este grupo, mesmo antes de cá chegar. Hoje o conhecimento é profundo. Não nos desviamos ao sabor de um resultado ou exibição menos conseguida. Traçamos um objectivo, escolhemos o caminho, por vezes temos de fazer uma curva, mas sabemos o caminho a percorrer. As coisas começam a entrar no caminho para o objetivo final."