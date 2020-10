Ricardo Soares: «Um ponto positivo numa exibição que deixa muito a desejar»

Ricardo Soares saiu do Jamor com um ponto conquistado frente ao Belenenses, depois de um jogo sem golos, mas o treinador do Moreirense não estava satisfeito.





"O Belenenses entrou melhor. O estado do terreno não ajudou. Nunca estivemos em jogo, tirando os 10 minutos finais na primeira parte e os 5 primeiros da segunda. É manifestamente pouco para aquilo que queríamos. Houve oportunidades para uma equipa e outra. Um ponto positivo numa exibição que deixa muito a desejar.""Tive algum tempo para preparar a saída do Fábio Abreu. Senti que iríamos perdê-lo. Não queríamos alterar toda a dinâmica só porque não temos um avançado. O Pedro Nuno fez um jogo abnegado, trabalhador. Uma coisa é o Pedro Nuno, outra é ter um ponta-de-lança com outro tipo de caraterísticas. Vamos crescer dentro desta ideia, alterar uma ou outra nuance. Acredito que para a semana as coisas vão ser diferentes.""O processo estava estável. Vai crescer e continuar a crescer. Gosto de ter os jogadores confortáveis naquilo que é o forte deles.""Os reforços chegaram há pouco. Os jogadores chegaram num contexto difícil. Tenho um conjunto que teve 6 meses parado. Queremos acelerar o processo da capacidade física para estarem adaptados. Os jogadores estiveram parados. Outros jogadores estavam nesse contexto.""O Pedro Amador esta a ser avaliado, esperemos que não seja nada de grave. Não só pela situação em si. Por aquilo que ele é importante para a equipa. Esperemos que seja só um susto."