Ricardo Soares: «Vamos fazer tudo para ganhar»

O Moreirense visita amanhã o Aves sabendo que o rival pode ser relegado para a 2.ª Divisão após este jogo, mas, embora garanta não ter "prazer nenhum em ver o Aves descer", o treinador Ricardo Soares quer afastar o "lado emocional" e focar-se nos três pontos.





"Sinto a equipa preparada. Tem vindo a trabalhar com muita qualidade, muito empenho e dedicação. Respeitando muito o adversário, queremos lutar para vencer. Sabemos que é um jogo que para os adeptos há sempre mais motivação, mas nós somos profissionais e a obrigação é fazer o melhor. E um jogo igual aos outros, que vamos fazer tudo para ganhar.""Para mim, o lado emocional fica fora da profissão. Não tenho prazer nenhum em ver o Aves descer de divisão, pelo contrário, porque tenho lá muitos amigos. Lamento tal situação, se vier a acontecer. Trabalhamos como equipa para fazer um grande trabalho e um grande trabalho é ganhar jogos. O importante é que a minha equipa possa estar ao nível que tem mostrado. O objetivo final é sempre vitória.""Todos os jogos são diferentes. Sabemos que é um adversário valoroso, com qualidade, e que mais do que é o adversário o importante é focar-nos no que podemos fazer, no nosso ADN, no nosso plano de jogo. Se nos focarmos nas tarefas que temos, e se entrarmos com a motivação que temos entrado, estaremos mais perto de atingir o objetivo que é a vitória. Queremos muito ganhar o jogo.""Plantel tem todos os jogadores disponíveis. O Fábio teve uma contusão, que não é muito limitativa, mas está com dores. Todos os jogadores estão disponíveis, à exceção do Fábio.""É uma grande competência de quem dirige o clube, porque percebeu que é um jogador que traz muito ao clube. A sua qualidade individual e coletiva é grande. A Administração percebeu claramente que é um jogador importante para o futuro do Moreirense. O jogador tem mostrado a sua qualidade jogo após jogo. Tem vindo a evoluir muito, tem um conjunto de características que o diferenciam pela positiva. Há aspetos que ele tem de melhorar, falamos isso dia após dia. Quanto mais forte o jogador for individualmente, mais a equipa lucra. É importante para nós rentabilizar o talento, a nossa disposição e projetá-lo para um patamar superior. Ele tem muita qualidade e no futuro estará num clube grande porque tem capacidade para isso.""Só demonstra que os jogadores trabalham muito e têm grande competência, porque quando são chamados ao jogo têm sempre algo a acrescentar. O treinador tem o trabalho facilitado. Mediante o adversário e a estratégia colocamos os melhores em campo. Temos de estar atentos aos sinais que os jogos nos dão para procurar vencer."