Ricardo Soares: «Vitória é justa, mas os números são exagerados»

Em análise ao 'gordo' triunfo conseguido pelo Moreirense em casa do Gil Vicente , Ricardo Soares assumiu que os números acabaram por ser exagerados, ainda que se tenha mostrado naturalmente satisfeito pela conquista dos 3 pontos."Estamos sempre à espera que as coisas corram pelo melhor, mas, atendendo ao poder do adversário, que ainda não tinha perdido em casa, e ao facto de o Moreirense ainda não ter ganho fora, foi um resultado muito bom.