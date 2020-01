Rosic continua na titularidade

Utilizado por Vítor Campelos pela primeira vez no último jogo de 2019, no triunfo (2-1) sobre o Belenenses SAD, partida em que até fez o golo da vitória, Lazar Rosic deverá manter o lugar no onze em Paços de Ferreira. O defesa-central sérvio será, ao que tudo indica, o escolhido pelo técnico Ricardo Soares para fazer dupla com Steven Vitória, o mais utilizado do quarteto de jogadores à disposição para aquela posição do eixo da defesa.