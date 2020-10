Rotura trava Pedro Amador

Pedro Amador vai parar nos próximos meses devido a uma rotura de ligamentos no joelho esquerdo, lesão contraída no decurso do encontro com o Belenenses SAD.

"Infelizmente, em 2020 já não volto aos relvados. É nos momentos de dor que ganhamos a maior força e é esse o meu comprometimento, que voltarei ainda mais focado a fazer mais e melhor. Este é um momento de superação", escreveu no Instagram.

O outro lateral-esquerdo, Abdu Conté, também está lesionado e enfrenta nova paragem de um mês devido a uma recidiva de lesão muscular na coxa esquerda. O técnico Ricardo Soares terá de encontrar uma solução para o posto de defesa-esquerdo para o jogo com o Marítimo.