Rúben Lima não volta a jogar até ao fim da época

Rúben Lima voltará a vestir a camisola do Moreirense até ao final da temporada, depois das negociações para a renovação do seu contrato não terem chegado a bom termo. O lateral já não foi utilizado por Ivo Vieira no encontro com o Feirense e as intruções da SAD passam pelo seu afastamento da competição até à conclusão do campeonato.O treinador do Moreirense foi informado que não podia contar mais com Rúben Lima a meio da semana passada, depois da última ronda negocial entre Vítor Magalhães e o experiente defesa. O esquerdino tinha mostrado abertura para continuar, mas não aceitou os termos do novo contrato que lhe foi apresentado. Ainda entregou pelo menos uma contra proposta, mas o acordo foi impossível uma vez que as duas partes não cederam na última reunião, que teve lugar na passada terça-feira. Rúben Lima tomou conhecimento que seria afastado da equipa logo na altura, mas é certo que continuará no plantel até ao final da época.Além de Rúben Lima, a SAD do Moreirense já iniciou contactos para prolongar os contratos de Jhonatan, Neto e Arsénio, mas ainda não chegou a acordo com qualquer um dos jogadores. Resta perceber que decisão será tomada pela Administração liderada por Vítor Magalhães se os processos se prolongarem no tempo. E, igualmente, que posição pode assumir Ivo Vieira, que também termina contrato no final da temporada. O treinador, recorde-se, defendeu o profissionalismo de Rúben Lima, elogiando o defesa-esquerdo… afastados dos jogos pela SAD.