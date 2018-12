Rúben Lima valorizou-se e tem mercado

Rúben Lima é um dos vários jogadores do Moreirense que ficam livres para assinar por outro clube a partir da próxima semana. O lateral-esquerdo termina contrato no final da época em curso, pelo que a sua situação inspira atenção por parte da SAD. Pela segunda época consecutiva, Rúben Lima é dono do lado esquerdo da defesa dos cónegos e o seu rendimento faz com que entre na lista dos jogadores a renovar contrato. Contudo, o facto de ter mercado, concretamente no estrangeiro, pode ser um entrave a este processo. Rúben Lima passou a ser representado, recentemente, por uma empresa de agenciamento espanhola, ficando com um leque de escolhas mais alargado para o seu futuro.

No regresso aos treinos, o treinador Ivo Vieira contou com todos os jogadores, num apronto que decorreu no relvado sintético do clube.