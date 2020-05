Segurar João Aurélio é prioritário

O Moreirense já manifestou interesse em avançar com o processo de renovação de João Aurélio, e, em breve, as duas partes voltarão a discutir o assunto na tentativa de encontrarem uma plataforma de entendimento.





A propagação da pandemia da Covid-19 e todos o problemas inerentes levou a SAD a colocar todos os processos de renovação em banho maria.Cenário que será alterado nas próximas semanas e com o retomar da competição, pelo que João Aurélio, de 31 anos, é um dos casos prioritários.Os cónegos manifestaram, atempadamente, vontade de manter o titular do corredor direito da defesa nos seus quadros e o capitão aguarda agora por uma proposta concreta para tomar uma decisão quanto ao seu futuro.Fruto do seu estatuto no balneário, João Aurélio nunca deixou de mostrar disponibilidade para prosseguir a sua carreira em Moreira de Cónegos, mas também não descarta a possibilidade de emigrar. As sondagens que tem recebido de clubes estrangeiros, nomeadamente da Turquia, levam o lateral a equacionar a hipótese de jogar fora de Portugal pela primeira vez na sua já longa carreira