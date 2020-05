Sem contacto e já com bola

Sem contacto, mas já com bola, os 26 jogadores que integram o plantel do Moreirense começaram esta segunda-feira os treinos individualizados.





De forma a permitir que os grupos treinassem em horários idênticos, o clube socorreu-se do relvado do Campo das Oliveiras, em Serzedelo, onde habitualmente cumpre a pré-temporada.Já recuperados das lesões que os impediam de treinar antes da paragem, Ibrahima e Luther Singh treinaram no relvado, sob o olhar atento da equipa médica, mas também da equipa técnica de Ricardo Soares, que também regressou esta segunda-feira a Moreira de Cónegos.